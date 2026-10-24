«Ипсвич Таун» сыграл вничью 1:1 с «Ноттингем Форест» в матче Премьер-лиги на стадионе «Портман Роуд». Гости имели существенное преимущество по количеству моментов, но не смогли добиться победы, сообщает Sky Sports News.

Голы до перерыва

«Ноттингем Форест» вышел вперед на 13-й минуте благодаря голу Неко Уильямса. «Ипсвич» сравнял счет до перерыва: на 41-й минуте Хулио Энсисо воспользовался ошибкой защитника гостей Николы Миленковича.

«Форест» нанес 17 ударов против семи у соперника и создал моменты с суммарным показателем ожидаемых голов 2,31. Несмотря на это, команда забила только один гол. Лейф Дэвис дважды выбивал мяч с линии ворот «Ипсвича», а Лиам Делап и Каллум Хадсон-Одои не использовали свои возможности.

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Эпизод с Диопом

Отдельным важным моментом матча стал фол центрального защитника «Ипсвича» Иссы Диопа на Джеймсе Макэти. Арбитр Томас Брамалл после подсказки VAR просмотрел эпизод у поля, поскольку речь шла о возможном лишении очевидной возможности забить, однако показал Диопу желтую карточку. В «Ноттингем Форест» были недовольны тем, что защитника не удалили.

По данным издания, в этом сезоне «Форест» забил шесть голов при ожидаемых 13,4. После восьми матчей у команды только одна победа.

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