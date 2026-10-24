Newcastle Red Bulls odnieśli pierwsze zwycięstwo w bieżącym sezonie Prem, pokonując Sale Sharks 17:3. Skrzydłowy Christian Wade zdobył w tym meczu swoje 101. przyłożenie w rozgrywkach i wyrównał rekord Chrisa Ashtona pod względem liczby przyłożeń, informuje BBC Sport.

Rekordowe przyłożenie Wade’a

Wade zdobył punkty w prawym narożniku boiska w dziewiątej minucie drugiej połowy. Dzięki temu przyłożeniu zrównał się z Ashtonem: obaj rugbyści mają po 101 przyłożeń w Prem. Wade’owi nie udało się zdobyć drugiego przyłożenia w tym meczu.

Mecz na Kingston Park odbywał się przy silnym wietrze i składał się głównie z kopnięć, rzutów karnych i solidnej obrony. Po pierwszej połowie Sale prowadziło 3:0 dzięki rzutowi karnemu George’a Forda.

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Drugie przyłożenie Newcastle

Po przyłożeniu Wade’a gospodarze powiększyli przewagę za sprawą George’a McGuigana, który przyłożył piłkę po maulu. Hodge wykorzystał oba przyłożenia i trafił z rzutu karnego. Dla Newcastle jest to dopiero piąte zwycięstwo w ciągu czterech sezonów Prem.

Przed tym meczem Sale nie przegrało dwóch poprzednich spotkań ligowych. Trener Newcastle Dan McFarland będzie dążył do rozwinięcia sukcesu zespołu po jego pierwszym zwycięstwie w bieżącym sezonie.

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