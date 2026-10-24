«Ньюкасл Ред Буллз» одержал первую победу в текущем сезоне Prem, обыграв «Сейл Шаркс» со счётом 17:3. Вингер Кристиан Уэйд в этом матче занёс 101-ю попытку в турнире и повторил рекорд Криса Эштона по количеству попыток, сообщает BBC Sport.

Рекордная попытка Уэйда

Уэйд отличился в правом углу поля на девятой минуте второго тайма. Благодаря этой попытке он сравнялся с Эштоном: оба регбиста имеют по 101 попытке в Prem. Вторую попытку в этой игре Уэйду занести не удалось.

Матч на Kingston Park проходил при сильном ветре и преимущественно состоял из ударов ногой, штрафных и надёжной обороны. После первого тайма «Сейл» вёл 3:0 благодаря штрафному Джорджа Форда.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вторая попытка «Ньюкасла»

После попытки Уэйда хозяева увеличили преимущество благодаря Джорджу Макгигану, который приземлил мяч после мола. Ходж реализовал обе попытки и пробил штрафной. Для «Ньюкасла» это лишь пятая победа за четыре сезона Prem.

До матча «Сейл» не проигрывал в двух предыдущих играх чемпионата. Тренер «Ньюкасла» Дэн Макфарланд будет стремиться развить успех команды после её первой победы в текущем сезоне.

Читай нас в