W RPA angolskie Wiliete SC wyeliminowało obrońcę tytułu w Lidze Mistrzów Afryki, Mamelodi Sundowns, na wstępnym etapie turnieju. Rewanż na stadionie Loftus zakończył się remisem 1:1, a wynik dwumeczu również wyniósł 1:1. Wiliete awansowało do następnej rundy dzięki zasadzie goli strzelonych na wyjeździe, informuje TimesLIVE.

Gole w rewanżu

Gospodarze otworzyli wynik w 11. minucie: strzał Tashreeqa Matthewsa lewą nogą zza pola karnego, po rykoszecie od zawodnika Wiliete, trafił do bramki. Na początku meczu Sundowns miało więcej inicjatywy i stwarzało okazje pod bramką rywala.

Wiliete wyrównało w 48. minucie. Doświadczony napastnik Cristóvão „Mabululu” Paciência wykorzystał błąd Cassiusa Mailuli w obronie i pokonał bramkarza Ronwena Williamsa, który wyszedł mu naprzeciw. Później trener Sundowns Miguel Cardoso wpuścił Siyandę Ndlovu za Mailulę, a także Tapelo Morenę i Antonio van Wyka.

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Przerwana seria Sundowns

Sundowns nieprzerwanie awansowało do fazy grupowej turnieju od 2016 roku, gdy zespół wygrał Ligę Mistrzów Afryki. Ostatni raz klub nie przebrnął przez kwalifikacje w 2015 roku, przegrywając z kongijskim TP Mazembe. W tym sezonie jedynym reprezentantem RPA w turnieju pozostanie Orlando Pirates.

Wiliete prowadzi w angolskiej lidze Girabola. Kilka tygodni wcześniej Sundowns zdobyło trofeum MTN8, pokonując Orlando Pirates w Durbanie.

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