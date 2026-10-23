В ЮАР ангольский Вилиете SC выбил действующего победителя Лиги чемпионов Африки Мамелоди Сандаунз на предварительной стадии турнира. Ответный матч на стадионе «Лофтус» завершился вничью 1:1, а общий счёт по итогам двух встреч также был 1:1. Вилиете вышел в следующий раунд благодаря правилу выездного гола, сообщает TimesLIVE.

Голы в ответном матче

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте: удар Ташрика Мэтьюза левой ногой из-за пределов штрафной площади после рикошета от футболиста Вилиете оказался в воротах. В начале игры Сандаунз больше владел инициативой и создавал моменты у ворот соперника.

Вилиете сравнял счёт на 48-й минуте. Опытный нападающий Криштовау «Мабулулу» Пасиенсия воспользовался ошибкой Кассиуса Майлулы в обороне и переиграл голкипера Ронвена Уильямса, вышедшего навстречу. Позже тренер Сандаунз Мигел Кардозу выпустил Сиянду Ндлову вместо Майлулы, а также Тапело Морену и Антонио ван Вейка.

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Прерванная серия Сандаунз

Сандаунз неизменно выходил в групповой этап турнира с 2016 года, когда команда выиграла Лигу чемпионов Африки. В последний раз клуб не преодолел квалификацию в 2015 году, уступив конголезскому ТП Мазембе. В этом сезоне единственным представителем ЮАР в турнире останется Орландо Пайретс.

Вилиете возглавляет чемпионат Анголы — Жираболу. Несколькими неделями ранее Сандаунз завоевал трофей MTN8, обыграв Орландо Пайретс в Дурбане.

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