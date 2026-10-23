在南非，安哥拉的威列特SC在赛事预选阶段淘汰了非洲冠军联赛卫冕冠军马梅洛迪日落。洛夫图斯体育场举行的次回合比赛以1比1战平，两回合总比分同样为1比1。威列特凭借客场进球规则晋级下一轮，TimesLIVE报道。

次回合进球

主队在第11分钟首开纪录：塔什里克·马修斯在禁区外用左脚射门，皮球在威列特球员身上折射后进入球门。比赛开始阶段，日落队占据更多主动，并在对手球门前创造了机会。

威列特在第48分钟扳平比分。经验丰富的前锋克里什托旺·“马布卢卢”·帕西恩西亚利用卡修斯·迈卢拉在防守中的失误，击败了出击的门将隆文·威廉姆斯。随后，日落队主教练米格尔·卡多佐用西亚达·恩德洛武替换迈卢拉，并换上塔佩洛·莫雷纳和安东尼奥·范韦克。

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日落队的连续纪录被终结

自2016年球队赢得非洲冠军联赛以来，日落队一直进入该赛事的小组赛阶段。该俱乐部上一次未能通过资格赛是在2015年，当时不敌刚果TP马泽姆贝。本赛季，奥兰多海盗将成为南非在该赛事中唯一的代表。

威列特领跑安哥拉联赛吉拉博拉。几周前，日落队在德班击败奥兰多海盗，赢得了MTN8奖杯。

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