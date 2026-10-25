Майкл Каррик может потерять должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения команды от «Борнмута» со счётом 0:3. Такое мнение высказали Гэри Невилл и Джейми Каррагер, сообщает Sky Sports.

После этого результата «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в Премьер-лиге и находится чуть выше зоны вылета. По данным издания, команда показала худший старт сезона в истории своих выступлений в Премьер-лиге и не одерживала побед в последних восьми матчах.

Призывы к решению

Невилл заявил, что Каррику будет крайне сложно сохранить свою должность в будущем. По его мнению, ситуация для клуба очень быстро ухудшилась.

Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» должен уволить Каррика в тот же вечер — как в интересах клуба, так и самого тренера. Невилл предположил, что руководство может принять решение на следующий день, хотя, по его мнению, оно не понравится болельщикам.

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Реакция трибун и Фернандеш

После финального свистка Каррик долго аплодировал болельщикам на «Олд Траффорд», что сразу восприняли как возможный прощальный жест. В то же время фанаты скандировали его имя после третьего гола «Борнмута».

Капитан команды Бруну Фернандеш не вышел на поле против «Борнмута» и весь матч провёл на скамейке запасных. Перед этим он раскритиковал тактику Каррика после поражения от «Комо» со счётом 1:4 в Лиге чемпионов. Тренер объяснил невключение Фернандеша в стартовый состав исключительно футбольными причинами.

Каррик возглавил команду в середине прошлого сезона, сменив Рубена Аморима, и вывел «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.

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