Michael Carrick może stracić posadę głównego trenera Manchesteru United po domowej porażce zespołu z Bournemouth 0:3. Taką opinię wyrazili Gary Neville i Jamie Carragher, informuje Sky Sports.

Po tym wyniku Manchester United zajmuje 16. miejsce w Premier League i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Według stacji zespół zaliczył najgorszy start sezonu w historii swoich występów w Premier League i nie wygrał żadnego z ostatnich ośmiu meczów.

Wezwania do podjęcia decyzji

Neville stwierdził, że Carrickowi będzie niezwykle trudno utrzymać stanowisko w przyszłości. Jego zdaniem sytuacja klubu bardzo szybko się pogorszyła.

Carragher uważa, że Manchester United powinien zwolnić Carricka jeszcze tego samego wieczoru — zarówno w interesie klubu, jak i samego trenera. Neville przypuszcza, że kierownictwo może podjąć decyzję następnego dnia, choć jego zdaniem nie spodoba się ona kibicom.

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Reakcja trybun i Fernandes

Po końcowym gwizdku Carrick przez długi czas oklaskiwał kibiców na Old Trafford, co od razu odebrano jako możliwy pożegnalny gest. Jednocześnie fani skandowali jego nazwisko po trzecim golu Bournemouth.

Kapitan zespołu Bruno Fernandes nie pojawił się na boisku przeciwko Bournemouth i cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Wcześniej skrytykował taktykę Carricka po porażce 1:4 z Como w Lidze Mistrzów. Trener wyjaśnił niewystawienie Fernandesa w wyjściowym składzie wyłącznie względami piłkarskimi.

Carrick objął zespół w połowie ubiegłego sezonu, zastępując Rubena Amorima, i wprowadził Manchester United do Ligi Mistrzów.

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