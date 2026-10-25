В Ченстохове, Польша, Богданка LUK Люблин обыграла Алурон CMC Варту Заверце со счётом 3:0 в матче за AL-KO Суперкубок Польши по волейболу. Команда из Люблина второй раз подряд завоевала этот трофей, сообщает Interia Sport.

Напряжённый первый сет

Наиболее равным в матче стал первый сет. Люблинская команда вела 11:8, однако волейболисты Заверце перехватили инициативу и вышли вперёд — 15:13. В концовке соперники обменивались успешными действиями, а партия перешла в игру на больше-меньше. У Варты было больше сетболов, но Богданка LUK победила 34:32 после ошибок в атаке Аарона Расселла и Бартломея Болондзя.

Преимущество Люблина в следующих сетах

Во второй партии Богданка LUK с самого начала захватила лидерство. При счёте 16:12 блок команды из Люблина остановил Томаша Форналя. Матеуш Малиновский набрал в этом сете восемь очков, а Вильфредо Леон — шесть, что помогло команде выиграть 25:20.

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В начале третьего сета Леон выполнил эйс со скоростью 132 км/ч, после чего Богданка LUK повела 5:1. Варта сравняла счёт — 7:7, но позднее люблинцы вновь оторвались благодаря подачам Муссы Гейе. Партия завершилась со счётом 25:18.

Матч на DMD Arena прошёл в присутствии более 7 тысяч зрителей. На трибунах также был главный тренер сборной Польши Никола Грбич. Для наставника Богданки LUK Стефана Антиги этот Суперкубок стал четвёртым в тренерской карьере.

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