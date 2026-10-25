W Częstochowie w Polsce Bogdanka LUK Lublin pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0 w meczu o AL-KO Superpuchar Polski w siatkówce. Zespół z Lublina po raz drugi z rzędu zdobył to trofeum, informuje Interia Sport.

Napięty pierwszy set

Najbardziej wyrównany w meczu był pierwszy set. Drużyna z Lublina prowadziła 11:8, jednak siatkarze z Zawiercia przejęli inicjatywę i wyszli na prowadzenie — 15:13. W końcówce rywale wymieniali się udanymi akcjami, a set przeszedł do gry na przewagi. Warta miała więcej piłek setowych, ale Bogdanka LUK zwyciężyła 34:32 po błędach w ataku Aarona Russella i Bartłomieja Bołądzia.

Przewaga Lublina w kolejnych setach

W drugim secie Bogdanka LUK od początku objęła prowadzenie. Przy stanie 16:12 blok zespołu z Lublina zatrzymał Tomasza Fornala. Mateusz Malinowski zdobył w tym secie osiem punktów, a Wilfredo Leon — sześć, co pomogło drużynie wygrać 25:20.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na początku trzeciego seta Leon posłał asa z prędkością 132 km/h, po czym Bogdanka LUK objęła prowadzenie 5:1. Warta wyrównała na 7:7, ale później lublinianie ponownie odskoczyli dzięki zagrywkom Mussy Gueye. Set zakończył się wynikiem 25:18.

Mecz na DMD Arena odbył się w obecności ponad 7 tys. widzów. Na trybunach był także selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić. Dla trenera Bogdanki LUK Stéphane'a Antigi ten Superpuchar był czwartym w karierze trenerskiej.

Czytaj nas na