在波兰琴斯托霍瓦，Bogdanka LUK 卢布林在 AL-KO 波兰排球超级杯比赛中以3:0击败 Aluron CMC Warta 扎维尔切。卢布林队连续第二次赢得这座奖杯，Interia Sport报道。

紧张的首局

首局是比赛中最胶着的一局。卢布林队以11:8领先，但扎维尔切的排球运动员夺回主动权并以15:13反超。收官阶段，双方交替打出成功进攻，该局进入加分赛。Warta拥有更多局点，但Bogdanka LUK在阿隆·拉塞尔和巴尔托梅伊·博翁季的进攻失误后以34:32获胜。

卢布林在后续各局占据优势

第二局，Bogdanka LUK从一开始就取得领先。比分为16:12时，卢布林队的拦网挡住了托马什·福纳尔。马特乌什·马利诺夫斯基在这一局得到8分，威尔弗雷多·莱昂得到6分，帮助球队以25:20取胜。

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第三局开始时，莱昂以132公里/小时的速度发出一记ACE球，随后Bogdanka LUK以5:1领先。Warta将比分追平为7:7，但卢布林队随后凭借穆萨·盖耶的发球再次拉开差距。该局以25:18结束。

DMD Arena的比赛有超过7000名观众到场。波兰国家队主教练尼古拉·格尔比奇也在看台上。对Bogdanka LUK主教练斯特凡·安蒂加而言，这座超级杯是其教练生涯中的第四座。

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