Богданка LUK Люблін вдруге поспіль виграла Суперкубок Польщі — Interia Sport

У Ченстохові, Польща, Богданка LUK Люблін обіграла Алурон CMC Варту Заверце з рахунком 3:0 у матчі за AL-KO Суперкубок Польщі з волейболу. Команда з Любліна вдруге поспіль здобула цей трофей, повідомляє Interia Sport.

Напружена перша партія

Найбільш рівним у матчі став перший сет. Люблінська команда вела 11:8, однак волейболісти Заверце перехопили ініціативу та вийшли вперед — 15:13. У кінцівці суперники обмінювалися успішними діями, а партія перейшла в гру на більше-менше. У Варти було більше сетболів, але Богданка LUK перемогла 34:32 після помилок в атаці Аарона Расселла та Бартломея Болондзя.

Перевага Любліна в наступних сетах

У другій партії Богданка LUK від початку захопила лідерство. За рахунку 16:12 блок команди з Любліна зупинив Томаша Форналя. Матеуш Маліновський набрав у цьому сеті вісім очок, а Вільфредо Леон — шість, що допомогло команді виграти 25:20.

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На старті третього сету Леон виконав ейс зі швидкістю 132 км/год, після чого Богданка LUK повела 5:1. Варта зрівняла рахунок — 7:7, але згодом люблінці знову відірвалися завдяки подачам Мусса Гейє. Партія завершилася з рахунком 25:18.

Матч на DMD Arena відбувся за присутності понад 7 тисяч глядачів. На трибунах також був головний тренер збірної Польщі Нікола Грбич. Для наставника Богданки LUK Стефана Антіги цей Суперкубок став четвертим у тренерській кар'єрі.

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