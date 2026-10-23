Mecz NFL w Paryżu pozostaje zaplanowany mimo protestów — The Guardian

Mecz NFL między Pittsburgh Steelers a New Orleans Saints w Saint-Denis we Francji ma odbyć się w niedzielę, 25 października, mimo protestów w Paryżu. Rozgrywający Steelers Aaron Rodgers powiedział, że liga nie zorganizowałaby swojego pierwszego meczu sezonu zasadniczego we Francji, gdyby sytuacja była niebezpieczna, informuje The Guardian.

Mecz w Saint-Denis

Spotkanie zaplanowano na Stade de France w Saint-Denis, około 10 km od centrum Paryża. Czterokrotny najbardziej wartościowy gracz NFL Rodgers powiedział, że liga monitoruje sytuację we francuskiej stolicy. Według niego drużyna nie przybyłaby do Francji, gdyby rozegranie meczu było niebezpieczne.

W ubiegłym tygodniu NFL oświadczyła, że przygotowania do meczu przebiegają zgodnie z harmonogramem. Liga przekazała, że współpracuje z lokalnymi władzami i partnerami w kwestiach organizacyjnych i bezpieczeństwa, a w jej obiektach nie doszło do zakłóceń ani innego wpływu protestów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty i zła pogoda

W miniony weekend Francja doświadczyła jednych z najpoważniejszych zamieszek miejskich w ostatnich latach. Demonstranci wyrażali niezadowolenie z rosnących kosztów życia, pogarszających się warunków w szkołach publicznych oraz niedoboru nauczycieli. Według niektórych szacunków w akcjach wzięło udział około 800 tysięcy osób. W czwartek prezydent Emmanuel Macron zaostrzył ograniczenia dotyczące organizacji protestów z powodu obaw o przemoc podczas kolejnych demonstracji zaplanowanych na sobotę.

Na prośbę lokalnej policji mecz francuskiej Ligue 1 między PSG a Lyonem, zaplanowany na niedzielę, przełożono na poniedziałek ze względów bezpieczeństwa i obciążenia służb porządkowych. Steelers odwołali także spotkanie kibiców Steelers House w dzielnicy Bastylii. NFL poinformowała, że jej tymczasowy sklep w Paryżu będzie zamknięty w sobotę.

Departament Stanu USA wezwał obywateli amerykańskich do unikania demonstracji i obszarów zamieszek, a uczestników meczu NFL — do zachowania ostrożności i śledzenia sytuacji. Przygotowania do meczu utrudniła także zła pogoda: z powodu silnego wiatru i deszczu Steelers odwołali trening na Stade de France, a NFL zamknęła wydarzenie dla fanów NFL Experience Paris do końca piątku.

Czytaj nas na