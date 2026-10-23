尽管巴黎发生抗议，匹兹堡钢人队与新奥尔良圣徒队之间的NFL比赛仍将于10月25日星期日在法国圣但尼举行。钢人队四分卫阿隆·罗杰斯表示，如果局势不安全，联盟不会在法国举办其首场常规赛比赛，据《卫报》报道。

圣但尼的比赛

比赛计划在圣但尼的法兰西体育场举行，距离巴黎市中心约10公里。四届NFL最有价值球员罗杰斯表示，联盟正在密切关注法国首都的局势。据他所说，如果举办比赛不安全，球队就不会抵达法国。

NFL上周表示，比赛筹备工作正按计划进行。联盟称，正与地方当局及合作伙伴就组织和安全问题展开合作，其设施未出现中断或受到抗议活动的其他影响。

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抗议与恶劣天气

上周末，法国经历了近年来最严重的一些城市骚乱。示威者对生活成本上涨、公立学校条件恶化以及教师短缺表示不满。据一些估计，约有80万人参加了抗议活动。周四，总统埃马纽埃尔·马克龙因担心计划于周六举行的新一轮示威可能发生暴力事件，收紧了举行抗议活动的限制。

应当地警方要求，原定于周日举行的法国足球甲级联赛巴黎圣日耳曼对阵里昂的比赛，因安全考虑及执法部门负担而推迟至周一。钢人队还取消了在巴士底区举行的Steelers House球迷见面会。NFL表示，其位于巴黎的临时商店将于周六关闭。

美国国务院敦促美国公民避开示威活动和骚乱地区，并建议NFL比赛观众保持谨慎并关注局势。恶劣天气也令比赛筹备工作更加复杂：由于强风和降雨，钢人队取消了在法兰西体育场的训练，NFL则关闭了NFL Experience Paris球迷活动，直至周五结束。

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