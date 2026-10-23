Матч НФЛ между «Питтсбург Стилерс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс» во французском Сен-Дени должен состояться в воскресенье, 25 октября, несмотря на протесты в Париже. Квотербек «Стилерс» Аарон Роджерс заявил, что лига не проводила бы свою первую игру регулярного сезона во Франции, если бы ситуация была опасной, сообщает The Guardian.

Матч в Сен-Дени

Поединок запланирован на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, примерно в 10 км от центра Парижа. Четырехкратный самый ценный игрок НФЛ Роджерс сказал, что лига следит за ситуацией во французской столице. По его словам, команда не прибыла бы во Францию, если бы проведение матча было небезопасным.

На прошлой неделе НФЛ заявила, что подготовка к игре продолжается по графику. Лига сообщила, что сотрудничает с местными властями и партнерами по организационным вопросам и вопросам безопасности, а на ее объектах не было перебоев или иного влияния протестов.

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Протесты и непогода

В прошлые выходные Франция пережила одни из самых серьезных городских беспорядков за последние годы. Демонстранты выражали недовольство ростом стоимости жизни, ухудшением условий в государственных школах и нехваткой учителей. По некоторым оценкам, в акциях приняли участие около 800 тысяч человек. В четверг президент Эмманюэль Макрон ужесточил ограничения на проведение протестов из-за опасений насилия во время новых демонстраций, запланированных на субботу.

По просьбе местной полиции матч французской Лиги 1 между ПСЖ и «Лионом», запланированный на воскресенье, перенесли на понедельник из соображений безопасности и нагрузки на правоохранительные органы. «Стилерс» также отменили встречу болельщиков Steelers House в районе Бастилии. НФЛ сообщила, что ее временный магазин в Париже будет закрыт в субботу.

Государственный департамент США призвал американских граждан избегать демонстраций и районов беспорядков, а посетителей игры НФЛ — соблюдать осторожность и следить за обстановкой. Подготовку к матчу также осложнила непогода: из-за сильного ветра и дождя «Стилерс» отменили тренировку на «Стад де Франс», а НФЛ закрыла мероприятие для болельщиков NFL Experience Paris до конца пятницы.

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