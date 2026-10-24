MotoGP utrzymuje Grand Prix Kataru w kalendarzu sezonu mimo napięć na Bliskim Wschodzie i obaw części zawodników o bezpieczeństwo. Wyścig na międzynarodowym torze Lusail w Katarze, który pierwotnie miał odbyć się w kwietniu, po przełożeniu z powodu konfliktu regionalnego zaplanowano na 6–8 listopada jako 20. rundę sezonu. Jak informuje TimesLIVE, przygotowania do wyścigu trwają, a bezpieczeństwo i dobrostan wszystkich uczestników uznano za najwyższy priorytet.

Obawy Alexa Marqueza

Zawodnik Gresini Racing Alex Marquez oświadczył przed Grand Prix Australii, że w niestabilnej sytuacji wątpi w możliwość pełnego zagwarantowania bezpieczeństwa. Według niego sytuacja zmienia się każdego dnia i wygląda coraz gorzej.

Marquez zaznaczył, że władze mistrzostw zapewniają o kontroli nad sytuacją, jednak uważa ją za zbyt skomplikowaną i taką, która może znacząco zmienić się w ciągu jednego dnia. Wezwał organizatorów, by poczekali jeszcze kilka dni przed podjęciem decyzji o rozegraniu rundy. Zawodnik podkreślił również, że Dorna musi zadbać o zdrowie osób, które pojadą do Kataru.

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Stanowisko lidera mistrzostw

Lider klasyfikacji generalnej MotoGP Jorge Martin, startujący w barwach Aprilii, powiedział, że chce ścigać się w Katarze i ufa decyzji kierownictwa mistrzostw. Przed rundą na torze Phillip Island wyprzedzał o dwa punkty aktualnego mistrza Marca Marqueza z Ducati po 17 z 22 rund sezonu.

Martin powiedział, że jeśli organizatorzy zdecydują się przeprowadzić wyścig, będzie to oznaczać gwarancje bezpieczeństwa dla uczestników. Na tle napięć regionalnych wcześniej w tym miesiącu w Arabii Saudyjskiej odwołano kilka wydarzeń sportowych, w tym turniej golfowy Saudi International, mistrzostwa świata w kolarstwie miejskim oraz FIFA-e World Cup. Grand Prix Kataru niemal nieprzerwanie znajduje się w kalendarzu MotoGP od debiutu w 2004 roku; jedyną przerwą było odwołanie wyścigu w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19.

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