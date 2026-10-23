Amerykańska gimnastyczka Skye Blakely zdobyła tytuł mistrzyni świata w wieloboju kobiet w Rotterdamie. 21-letnia zawodniczka uzyskała 55,733 pkt. w czterech konkurencjach, informuje The Guardian.

Wyniki wieloboju

Drugie miejsce zajęła Ludmiła Roszczyna z wynikiem 55,199 pkt. Brązowy medal zdobyła Ke Qingqing, która uzyskała 55,032 pkt.

Blakely awansowała do finału z drugim wynikiem kwalifikacji. W decydującym występie pewnie wykonała ćwiczenia na poręczach asymetrycznych i równoważni, a w ćwiczeniach wolnych utrzymała przewagę ponad jednego punktu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót po kontuzjach

Zwycięstwo nastąpiło niewiele ponad dwa lata po tym, jak Blakely zerwała prawe ścięgno Achillesa podczas treningu ćwiczeń wolnych — dwa dni przed amerykańskimi kwalifikacjami olimpijskimi do igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Kontuzja wymagała operacji i zakończyła jej sezon, w którym zajęła drugie miejsce za Simone Biles na mistrzostwach krajowych.

Była to druga poważna kontuzja w karierze zawodniczki: wcześniej zerwała więzadło łokcia podczas rozgrzewki przed kwalifikacjami olimpijskimi do igrzysk w Tokio. Blakely została pierwszą reprezentantką USA, która wygrała światowy wielobój od czasu Biles w 2023 roku.

Czytaj nas na