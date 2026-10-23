W polskiej Łodzi Widzew zremisował 1:1 z Górnikiem Zabrze w meczu 12. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze nie zdołali przerwać serii bez zwycięstwa na własnym boisku i, według Interia Sport, pozostają jedyną drużyną ligi, która w tym sezonie jeszcze nie wygrała u siebie.

Gole przed przerwą

Widzew otworzył wynik w 16. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Karol Świderski wygrał walkę w powietrzu i głową skierował piłkę do bramki.

Po golu gospodarze oddali inicjatywę rywalom, jednak bramkarz Bartłomiej Drągowski poradził sobie między innymi ze strzałem Malte Højholta. W 40. minucie Kacper Urbański celnie uderzył zza pola karnego i wyrównał wynik. Na przerwę zespoły schodziły przy stanie 1:1.

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Przewaga gości bez zwycięskiego gola

W drugiej połowie Górnik miał więcej okazji. Na początku tej części gry Højholt trafił w słupek po dośrodkowaniu z linii końcowej. Drągowski poradził sobie także z groźnymi strzałami Paulo Bernardo i Petera Federico.

Według statystyk meczu Górnik oddał 24 strzały wobec dziewięciu Widzewa. Jednocześnie gospodarze częściej trafiali w światło bramki — siedem razy wobec sześciu gości. Posiadanie piłki rozłożyło się niemal po równo: 51% dla Widzewa i 49% dla Górnika. Dla zespołu z Zabrza był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa, dlatego po zakończeniu kolejki może stracić pierwsze miejsce w tabeli.

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