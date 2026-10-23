В польской Лодзи «Видзев» сыграл вничью 1:1 с «Гурником» из Забже в матче 12-го тура Экстракласы. Хозяева не смогли прервать серию без побед на своем поле и, по данным Interia Sport, остаются единственной командой лиги, которая в этом сезоне еще не побеждала дома.

Голы до перерыва

«Видзев» открыл счет на 16-й минуте. После подачи с углового Кароль Свидерский выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота.

После гола хозяева отдали инициативу соперникам, однако вратарь Бартломей Дронговский справился, в частности, с ударом Мальте Гойгольта. На 40-й минуте Кацпер Урбанский точно пробил из-за пределов штрафной площади и сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

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Преимущество гостей без победного гола

Во втором тайме «Гурник» имел больше моментов. В начале половины Гойгольт попал в штангу после подачи от лицевой линии. Дронговский также справился с опасными ударами Паулу Бернарду и Питера Федерико.

По статистике матча «Гурник» нанес 24 удара против девяти у «Видзева». При этом хозяева чаще попадали в створ ворот — семь раз против шести у гостей. Владение мячом распределилось почти поровну: 51% у «Видзева» и 49% у «Гурника». Для команды из Забже это второй подряд матч без победы, поэтому по итогам тура она может потерять первое место в таблице.

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