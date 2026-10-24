В Щецине, Польша, «Погонь» победила «Радомяк» из Радома со счётом 4:3 в матче 12-го тура польской Экстракласы. Ключевую роль в победе хозяев сыграл вингер Камиль Гросицкий, который вышел на замену после перерыва и забил дважды за шесть минут. О ходе игры сообщает Interia Sport.

Четыре гола до перерыва

Гости открыли счёт на 10-й минуте: Роберто Алвес реализовал пенальти, назначенный арбитром Бартошем Франковским. Через семь минут Димитриос Керамицис сравнял счёт, однако на 25-й минуте Христос Донис дальним ударом вновь вывел «Радомяк» вперёд.

В компенсированное к первому тайму время Алессандро Риччо восстановил равновесие. Он воспользовался суматохой после вбрасывания мяча из аута, поэтому команды ушли на перерыв при счёте 2:2.

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Отменённый гол и удаление

На второй тайм тренер «Погони» Оскар Гарсия выпустил Гросицкого вместо Яна Беганьского. На 49-й минуте вингер забил третий гол хозяев, а на 55-й оформил дубль. «Радомяк» сократил отставание на 74-й минуте благодаря голу Яна Гжесика.

На 85-й минуте Фернан Гуре забил мяч, который мог сравнять счёт, однако после проверки VAR взятие ворот отменили из-за предшествовавшего фола. Позже игрок «Радомяка» Ибрагима Камара получил красную карточку после эпизода в центре поля. После стычки футболистов игру возобновили лишь на 97-й минуте, а арбитр добавил ещё 12 минут. После этой победы «Погонь» опередила варшавскую «Легию» на одно очко и временно поднялась в тройку лидеров.

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