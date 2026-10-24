在波兰什切青，波贡在波兰足球超级联赛第12轮比赛中以4:3击败拉多姆的拉多米亚克。边锋卡米尔·格罗西茨基对主队的胜利发挥了关键作用，他在中场休息后替补登场，并在六分钟内两次破门。Interia Sport报道了比赛进程。

半场前的四粒进球

客队在第10分钟首开纪录：罗伯托·阿尔维斯罚入了由裁判巴尔托什·弗兰科夫斯基判罚的点球。七分钟后，迪米特里奥斯·凯拉米齐斯扳平比分，但在第25分钟，赫里斯托斯·多尼斯凭借一脚远射再次帮助拉多米亚克领先。

上半场补时阶段，亚历山德罗·里乔恢复了均势。他利用界外球后出现的混乱破门，两队以2:2的比分进入中场休息。

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被取消的进球和红牌

下半场，波贡主教练奥斯卡·加西亚用格罗西茨基换下扬·别甘斯基。第49分钟，这名边锋打入主队的第三球，并在第55分钟完成梅开二度。拉多米亚克在第74分钟凭借扬·格热希克的进球缩小了分差。

第85分钟，费尔南·古雷打入一球，本可扳平比分，但经VAR核查后，该进球因之前的犯规被取消。随后，拉多米亚克球员易卜拉希马·卡马拉在中场发生的一次事件后被出示红牌。球员发生冲突后，比赛直到第97分钟才恢复，裁判又追加了12分钟。凭借这场胜利，波贡领先华沙莱吉亚一分，暂时升至前三名。

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