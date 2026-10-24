W Szczecinie w Polsce Pogoń pokonała Radomiaka Radom 4:3 w meczu 12. kolejki polskiej Ekstraklasy. Kluczową rolę w zwycięstwie gospodarzy odegrał skrzydłowy Kamil Grosicki, który wszedł z ławki po przerwie i w sześć minut strzelił dwa gole. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Cztery gole przed przerwą

Goście otworzyli wynik w 10. minucie: Roberto Alves wykorzystał rzut karny podyktowany przez sędziego Bartosza Frankowskiego. Siedem minut później Dimitrios Keramitsis wyrównał, jednak w 25. minucie Christos Donis strzałem z dystansu ponownie wyprowadził Radomiaka na prowadzenie.

W doliczonym czasie pierwszej połowy Alessandro Riccio przywrócił remis. Skorzystał z zamieszania po wrzucie piłki z autu, dlatego zespoły schodziły na przerwę przy wyniku 2:2.

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Anulowany gol i czerwona kartka

Na drugą połowę trener Pogoni Oscar Garcia wpuścił Grosickiego za Jana Biegańskiego. W 49. minucie skrzydłowy zdobył trzecią bramkę gospodarzy, a w 55. minucie skompletował dublet. Radomiak zmniejszył stratę w 74. minucie dzięki golowi Jana Grzesika.

W 85. minucie Fernand Goure zdobył bramkę, która mogła wyrównać wynik, lecz po analizie VAR gol został anulowany z powodu wcześniejszego faulu. Później zawodnik Radomiaka Ibrahima Camara otrzymał czerwoną kartkę po zdarzeniu w środku pola. Po starciu piłkarzy gra została wznowiona dopiero w 97. minucie, a sędzia doliczył jeszcze 12 minut. Po tym zwycięstwie Pogoń wyprzedziła warszawską Legię o jeden punkt i tymczasowo awansowała do czołowej trójki.

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