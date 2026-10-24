Вінгер Гросицький оформив дубль у перемозі Погоні 4:3 — Interia Sport

У Щецині, Польща, «Погонь» перемогла «Радомяк» із Радома з рахунком 4:3 у матчі 12-го туру польської Екстракляси. Ключову роль у перемозі господарів відіграв вінгер Каміль Гросицький, який вийшов на заміну після перерви та забив двічі за шість хвилин. Про перебіг гри повідомляє Interia Sport.

Чотири голи до перерви

Гості відкрили рахунок на 10-й хвилині: Роберто Алвес реалізував пенальті, призначений арбітром Бартошем Франковським. Через сім хвилин Дімітріос Кераміціс зрівняв рахунок, однак на 25-й хвилині Христос Доніс дальнім ударом знову вивів «Радомяк» уперед.

У компенсований до першого тайму час Алессандро Річчо відновив рівновагу. Він скористався метушнею після вкидання м'яча з ауту, тож команди пішли на перерву за рахунку 2:2.

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Скасований гол і вилучення

На другий тайм тренер «Погоні» Оскар Гарсія випустив Гросицького замість Яна Бєганського. На 49-й хвилині вінгер забив третій гол господарів, а на 55-й оформив дубль. «Радомяк» скоротив відставання на 74-й хвилині завдяки голу Яна Гжесіка.

На 85-й хвилині Фернан Гуре забив м'яч, який міг зрівняти рахунок, але після перевірки VAR взяття воріт скасували через попередній фол. Згодом гравець «Радомяка» Ібрагіма Камара отримав червону картку після епізоду в центрі поля. Після сутички футболістів гру поновили лише на 97-й хвилині, а арбітр додав ще 12 хвилин. Після цієї перемоги «Погонь» випередила варшавську «Легію» на один пункт і тимчасово піднялася до трійки лідерів.

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