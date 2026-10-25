Тібо Куртуа пропустить Ель Класіко через грип — Interia Sport
Реал Мадрид повідомив, що бельгійський воротар Тібо Куртуа пропустить матч Ель Класіко проти Барселони через грип.
Зміна у заявці Реала
За даними Interia Sport з посиланням на офіційну заяву мадридського клубу, у матчі Ла Ліги не зіграє саме Куртуа. Причиною його відсутності в заяві названо грип. До заявки Реала замість воротаря викликали Іллю Волошина.
Перше класіко сезону
Зустріч Барселона — Реал Мадрид запланована на неділю, 25 жовтня. Початок гри десятого туру Ла Ліги призначено на 21:00. За інформацією видання, це перше Ель Класіко сезону 2026/27.
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Interia Sport також пише, що Жозе Моурінью мусив оперативно відреагувати на кадрову зміну перед матчем. Відповідне повідомлення клуб оприлюднив у день гри, за кілька годин до її початку.
Видання зазначає, що додаткова інформація щодо ситуації має з'явитися згодом.