Тібо Куртуа пропустить Ель Класіко через грип — Interia Sport

Реал Мадрид повідомив, що бельгійський воротар Тібо Куртуа пропустить матч Ель Класіко проти Барселони через грип.

Зміна у заявці Реала

За даними Interia Sport з посиланням на офіційну заяву мадридського клубу, у матчі Ла Ліги не зіграє саме Куртуа. Причиною його відсутності в заяві названо грип. До заявки Реала замість воротаря викликали Іллю Волошина.

Перше класіко сезону

Зустріч Барселона — Реал Мадрид запланована на неділю, 25 жовтня. Початок гри десятого туру Ла Ліги призначено на 21:00. За інформацією видання, це перше Ель Класіко сезону 2026/27.

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Interia Sport також пише, що Жозе Моурінью мусив оперативно відреагувати на кадрову зміну перед матчем. Відповідне повідомлення клуб оприлюднив у день гри, за кілька годин до її початку.

Видання зазначає, що додаткова інформація щодо ситуації має з'явитися згодом.

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