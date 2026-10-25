«Реал Мадрид» сообщил, что бельгийский вратарь Тибо Куртуа пропустит матч Эль-Класико против «Барселоны» из-за гриппа.

Изменение в заявке «Реала»

По данным Interia Sport со ссылкой на официальное заявление мадридского клуба, Куртуа не сыграет в матче Ла Лиги. Причиной его отсутствия в заявке назван грипп. Вместо вратаря в заявку «Реала» вызвали Илью Волошина.

Первое класико сезона

Встреча «Барселона» — «Реал Мадрид» запланирована на воскресенье, 25 октября. Начало матча десятого тура Ла Лиги назначено на 21:00. По информации издания, это первое Эль-Класико сезона 2026/27.

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Interia Sport также пишет, что Жозе Моуринью пришлось оперативно отреагировать на кадровое изменение перед матчем. Соответствующее сообщение клуб опубликовал в день игры, за несколько часов до ее начала.

Издание отмечает, что дополнительная информация о ситуации должна появиться позднее.

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