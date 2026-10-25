Thibaut Courtois opuści El Clásico z powodu grypy — Interia Sport
Real Madryt poinformował, że belgijski bramkarz Thibaut Courtois opuści mecz El Clásico z Barceloną z powodu grypy.
Zmiana w kadrze Realu
Według Interia Sport, powołującego się na oficjalne oświadczenie madryckiego klubu, Courtois nie zagra w meczu La Liga. Jako powód jego nieobecności w kadrze wskazano grypę. W miejsce bramkarza do kadry Realu powołano Illię Wołoszyna.
Pierwsze clásico sezonu
Spotkanie Barcelona — Real Madryt zaplanowano na niedzielę, 25 października. Początek meczu dziesiątej kolejki La Liga wyznaczono na 21:00. Według publikacji będzie to pierwsze El Clásico sezonu 2026/27.
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Interia Sport pisze również, że José Mourinho musiał szybko zareagować na zmianę kadrową przed meczem. Klub opublikował odpowiedni komunikat w dniu spotkania, na kilka godzin przed jego rozpoczęciem.
Publikacja zaznacza, że dodatkowe informacje dotyczące sytuacji powinny pojawić się później.