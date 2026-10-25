Rajd Dakar 2027 nie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej z powodu obaw o bezpieczeństwo. Organizator wyścigu Amaury Sport Organisation oraz Saudi Motorsport Company wspólnie zdecydowali o przeniesieniu zawodów zaplanowanych na 1–15 stycznia 2027 roku.

Nowa lokalizacja zostanie ogłoszona później

Jak informuje Channel NewsAsia, nowe miejsce rozegrania rajdu ma zostać wskazane w najbliższych dniach. ASO oświadczyło, że decyzja jest związana z ostatnimi wydarzeniami w regionie oraz ma charakter wyjątkowy i jednorazowy.

Rajd Dakar odbywał się w Arabii Saudyjskiej od 2020 roku. Wcześniej Reuters, powołując się na źródła znające przebieg Rajdowych Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych, informował, że wyścig może odbyć się w Afryce.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót zaplanowano na 2028 rok

Organizatorzy oświadczyli, że Rajd Dakar ma powrócić do Arabii Saudyjskiej w 2028 roku, gdy odbędzie się jego 50. jubileuszowa edycja. Rajd stał się kolejnym wydarzeniem sportowym w kraju, na które wpłynęła sytuacja bezpieczeństwa w związku z atakami jemeńskich Huti powiązanych z Iranem.

Wcześniej Asian Tour przełożył na czas nieokreślony turniej golfowy Saudi International, miejskie mistrzostwa świata w kolarstwie odwołano, a turniej tenisowy Six Kings Slam przeniesiono na grudzień. Rajdowe Mistrzostwa Świata również usunęły Arabię Saudyjską ze swojego kalendarza.

Czytaj nas na