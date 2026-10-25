由于安全担忧，2027年达喀尔拉力赛将不在沙特阿拉伯举行。赛事组织方Amaury Sport Organisation和Saudi Motorsport Company共同决定迁移原定于2027年1月1日至15日举行的比赛。

新举办地将稍后公布

据Channel NewsAsia报道，比赛的新举办地预计将在未来几天内公布。ASO表示，该决定与该地区近期发生的事件有关，具有特殊且一次性的性质。

达喀尔拉力赛自2020年以来一直在沙特阿拉伯举行。此前，路透社援引熟悉世界拉力越野锦标赛情况的消息人士报道称，比赛可能在非洲举行。

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计划于2028年回归

组织方表示，达喀尔拉力赛将于2028年重返沙特阿拉伯，届时将举行第50届周年纪念赛事。这项比赛成为该国又一项受安全局势影响的体育赛事，背景是与伊朗有关联的也门胡塞武装发动袭击。

此前，Asian Tour无限期推迟了Saudi International高尔夫锦标赛，城市自行车世锦赛被取消，Six Kings Slam网球赛事被推迟至12月。世界拉力锦标赛也将沙特阿拉伯从其赛历中移除。

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