Ралли «Дакар» 2027 года не состоится в Саудовской Аравии из-за опасений по поводу безопасности. Организатор гонки Amaury Sport Organisation и Saudi Motorsport Company совместно решили перенести соревнования, запланированные на 1–15 января 2027 года.

Новую локацию объявят позже

Как сообщает Channel NewsAsia, новое место проведения гонки должны назвать в ближайшие дни. В ASO отметили, что решение связано с последними событиями в регионе и носит исключительный и разовый характер.

Ралли «Дакар» проводили в Саудовской Аравии с 2020 года. Ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом чемпионата мира по ралли-рейдам, сообщало, что гонка может состояться в Африке.

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Возвращение запланировали на 2028 год

Организаторы заявили, что ралли «Дакар» должно вернуться в Саудовскую Аравию в 2028 году, когда состоится его 50-й юбилейный выпуск. Гонка стала очередным спортивным мероприятием в стране, на которое повлияла ситуация с безопасностью на фоне атак йеменских хуситов, связанных с Ираном.

Ранее Asian Tour на неопределённый срок перенёс гольф-турнир Saudi International, городской чемпионат мира по велоспорту отменили, а теннисный турнир Six Kings Slam перенесли на декабрь. Чемпионат мира по ралли также исключил Саудовскую Аравию из своего календаря.

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