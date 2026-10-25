Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) podjęła decyzję o zorganizowaniu mistrzostw świata seniorów w 2030 roku w Moskwie.

Jest to pierwszy przypadek od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy to międzynarodowa federacja dyscypliny olimpijskiej przyznała Rosji prawo do organizacji mistrzostw świata wśród dorosłych.

Ponadto Komitet Wykonawczy IWF wyznaczył gospodarzy trzech kolejnych turniejów: w 2028 roku mistrzostwa młodzieżowe odbędą się w Prisztinie (Kosowo), mistrzostwa juniorów – w Caracas (Wenezuela), a mistrzostwa seniorów w 2029 roku zorganizuje indyjski Ahmadabad. Sekretarz generalny federacji José Quiñones podkreślił wysoką jakość wszystkich złożonych wniosków, jednak organizacja nie przedstawiła szczegółowych wyjaśnień dotyczących wyboru stolicy kraju-agresora.

O decyzji poinformowała służba prasowa IWF.

Wcześniej Rada Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zezwoliła sportowcom z Rosji i Białorusi na udział w międzynarodowych zawodach. Jednocześnie nałożono na nich szereg warunków i ograniczeń.

Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) zniosła indywidualne ograniczenia dla reprezentantów Rosji i Białorusi. Teraz zawodnicy, trenerzy, sędziowie i inni przedstawiciele tych krajów mogą brać udział w zawodach FIBA. Jednocześnie kwestia powrotu reprezentacji i klubów z Rosji i Białorusi została przez federację na razie pozostawiona do dalszego rozpatrzenia.

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