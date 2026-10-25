Kapitan reprezentacji ZEA w krykiecie Rahul Chopra doznał wyczerpania cieplnego podczas meczu z Niderlandami w Dubaju: jak powiedział, zrobiło mu się ciemno przed oczami. Po otrzymaniu pomocy medycznej 31-letni zawodnik wrócił na boisko i zakończył inning z wynikiem 82 bez eliminacji, informuje The National.

Pomoc medyczna

Chopra poczuł się źle podczas pierwszego meczu turnieju trójstronnego Cricket World Cup League Two. Ratownicy medyczni oraz kierownik służby medycznej zespołu Manish Pardeshi wyprowadzili go z boiska. Zawodnik otrzymał pomoc w karetce stojącej obok obiektu, aby obniżyć temperaturę jego ciała.

Po powrocie Chopra wyjaśnił, że zdecydował się kontynuować grę, ponieważ już przystosował się do warunków i chciał zdobyć dla zespołu jeszcze 10–20 punktów. Nazwał upał zbyt intensywnym i zaznaczył, że po raz pierwszy doświadczył takiego stanu podczas meczu krykieta.

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Zwycięstwo Niderlandów

Reprezentacja ZEA zdobyła 244 punkty, a Niderlandy osiągnęły cel 245 punktów, mając trzy wickety w zapasie. Otwierający niderlandzkiej drużyny Max O'Dowd zdobył century.

Upał i wysoka wilgotność wpłynęły także na niderlandzkich bowlerów Aryana Dutta i Paula van Meekerena, którzy z powodu bolesnych skurczów musieli przerwać swoje serie rzutów. Specjalista od przygotowania fizycznego reprezentacji ZEA Azharuddin Qureshi oświadczył, że październikowe warunki w Dubaju były w tym roku wyjątkowo trudne z powodu wilgotności.

Kolejne mecze ZEA

Niezależnie od wyników pozostałych meczów serii z Niderlandami i Omanem, ZEA zakończą Cricket World Cup League Two na ostatnim miejscu. W grudniu zespół zagra w kwalifikacyjnym play-offie w Nepalu, gdzie będzie walczyć o zachowanie statusu uczestnika meczów ODI.

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