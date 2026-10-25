Капитан сборной ОАЭ по крикету Рахул Чопра испытал тепловое истощение во время матча с Нидерландами в Дубае: по его словам, у него потемнело в глазах. После помощи медиков 31-летний игрок вернулся на поле и завершил иннинг с 82 очками без выбытия, сообщает The National.

Помощь медиков

Чопре стало плохо во время первого матча трехсторонней серии Cricket World Cup League Two. Парамедики и руководитель медицинской службы команды Маниш Пардеши увели его с поля. Игроку оказывали помощь в машине скорой помощи возле площадки, чтобы снизить температуру тела.

После возвращения Чопра объяснил, что решил продолжить игру, поскольку уже адаптировался к условиям и хотел добавить команде еще 10–20 очков. Он назвал жару слишком сильной и отметил, что впервые почувствовал подобное состояние во время матча по крикету.

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Победа Нидерландов

Сборная ОАЭ набрала 244 очка, а Нидерланды достигли цели в 245 очков, имея в запасе три викета. Открывающий игрок нидерландской команды Макс О'Дауд оформил сенчури.

Жара и высокая влажность также сказались на нидерландских боулерах Арьяне Датте и Поле ван Мекерене, которые из-за болезненных судорог были вынуждены прервать свои серии подач. Специалист по физической подготовке сборной ОАЭ Азхаруддин Куреши заявил, что октябрьские условия в Дубае в этом году оказались необычно тяжелыми из-за влажности.

Дальнейшие матчи ОАЭ

Независимо от результатов оставшихся матчей серии против Нидерландов и Омана, ОАЭ завершат Cricket World Cup League Two на последнем месте. В декабре команда сыграет в квалификационном плей-офф в Непале, где будет бороться за сохранение статуса участника матчей ODI.

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