阿联酋队长乔普拉在迪拜因高温眼前发黑——《The National》

阿联酋板球队队长拉胡尔·乔普拉在迪拜对阵荷兰的比赛中出现热衰竭：据他所说，他眼前一片漆黑。在接受医疗救助后，这名31岁的球员重返赛场，并以82分未出局结束该局比赛，《The National》报道。

医疗救助

乔普拉在Cricket World Cup League Two三方系列赛的首场比赛中感到不适。护理人员和球队医疗服务主管马尼什·帕德希将他带离赛场。为降低其体温，球员在场地附近的救护车内接受救治。

回到赛场后，乔普拉解释说，他决定继续比赛，因为自己已经适应了环境，并希望为球队再增加10至20分。他称高温过于强烈，并表示这是他第一次在板球比赛中出现这种状况。

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荷兰获胜

阿联酋队得到244分，荷兰队在还剩3个三柱门的情况下达到245分的目标。荷兰队开场击球手马克斯·奥多德完成百分。

高温和高湿度也影响了荷兰投球手阿里扬·达特和保罗·范米克伦，两人因疼痛性痉挛被迫中断各自的投球轮次。阿联酋队体能训练专家阿扎鲁丁·库雷希表示，由于湿度原因，今年10月迪拜的条件异常艰难。

阿联酋接下来的比赛

无论系列赛中对阵荷兰和阿曼的剩余比赛结果如何，阿联酋都将以最后一名结束Cricket World Cup League Two。12月，该队将在尼泊尔参加资格赛附加赛，争取保留参加ODI比赛的资格。

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