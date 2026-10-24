Саудовский гонщик Мохаммед Аль-Араби победил в профессиональной категории второго этапа чемпионата Saudi Toyota Drift Championship 2026, который прошел в Аль-Ахсе, Саудовская Аравия. Второе место занял оманец Ахмед Аль-Амри, третьим стал Юсеф Бахувейрт. Как сообщает Asharq Al-Awsat, результат второго этапа изменил расстановку сил после первого, который выиграл Аль-Амри, опередив Аль-Араби.

Результаты в других категориях

В полупрофессиональной категории первым финишировал Фахад бин Рубаи, вторым — Султан Аль-Акили, третьим — Сауд Аль-Аббаси. В любительской категории победу одержал Касвара Хаммам. За ним расположились Амир Аль-Акили и Осама Аль-Асири.

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Финал пройдет в Джидде

В соревнованиях в Аль-Ахсе приняли участие 47 водителей: 19 в профессиональной категории, 19 — в полупрофессиональной и девять — в любительской. Этап прошел под надзором Саудовской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта, его организацией занималась Bakhashab Motorsport в партнерстве с Jameel Motorsport.

Третий и заключительный этап чемпионата, на котором определят победителей 2026 года во всех трех категориях, запланирован в Джидде на 26 и 27 ноября. Именно там Аль-Араби и Аль-Амри определят чемпиона в профессиональной категории.

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