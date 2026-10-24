«Бернли» уволил главного тренера Ники Хайена после 14 матчей на посту и неудачного начала сезона. Об этом сообщает BBC Sport.

Последний матч Хайена

Последней игрой бельгийского специалиста во главе команды стало субботнее поражение от «Линкольн Сити» со счётом 1:4. «Бернли» вёл 1:0, однако хозяева поля отыгрались и нанесли сопернику шестое поражение с начала кампании. После этого результата клуб занимает 22-е место в Чемпионшипе.

Хайен возглавил «Бернли» 10 июля, сменив Скотта Паркера, который покинул команду в конце апреля, через несколько дней после подтверждения вылета клуба из Премьер-лиги. В 2024 году Хайен выиграл чемпионат Бельгии с «Брюгге». Владелец «Бернли» Алан Пейс пригласил тренера для борьбы за возвращение в высший дивизион.

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Неудачные результаты команды

После ничьей с «Вест Хэмом» в стартовом туре результаты «Бернли» ухудшились. Команда не побеждала дома в лиге после матча с «Лидс Юнайтед» в Премьер-лиге более года назад. Ранее в этом месяце клуб разгромил «Уотфорд» 4:0, но затем сыграл вничью с «Чарльтоном» и уступил «Вулверхэмптону», открывая счёт в обоих матчах.

Поражение от «Линкольн Сити» означало, что «Бернли» одержал лишь одну победу в последних 24 матчах лиги. В 12 стартовых поединках Чемпионшипа команда пропустила 25 голов — это худший показатель в дивизионе.

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