Организаторы Гран-при Мехико заявили, что хотят проводить этап Формулы-1 ежегодно и не поддерживают вариант, при котором гонка будет проходить поочередно с другой трассой. Действующий контракт на проведение гонки в столице Мексики действует до 2028 года, сообщает The Rio Times.

Позиция организаторов

Генеральный директор Гран-при Мехико Федерико Гонсалес Компеан 21 октября заявил мексиканским СМИ, что проведение этапа раз в два года осложнило бы логистику. По его словам, команда, отвечающая за организацию соревнования, работает в течение всего года.

Организаторы ожидают переговоров с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали в конце 2026 года или в начале 2027 года. Гонсалес Компеан выразил уверенность в продлении соглашения, однако новый контракт пока не подписан.

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Чередование этапов в календаре

Формула-1 уже использует систему поочередного проведения гонок в Европе. Барселона и бельгийский Спа-Франкоршам должны делить одну позицию в календаре с 2028 по 2032 год: Барселона будет принимать этапы в четные годы, а Спа — в нечетные.

Гран-при Мехико 2026 года запланирован на 30 октября — 1 ноября на автодроме имени братьев Родригес. Гонка должна стать 19-м этапом сезона. По оценке торговой палаты Canaco-CDMX, соревнование может обеспечить экономическую активность на 22,228 млрд мексиканских песо, или около 1,2 млрд долларов. Это прогноз палаты, а не итоговый финансовый результат.

Автодром в Мехико имеет длину 4,304 км и расположен на высоте более 2 км над уровнем моря. Первый Гран-при Формулы-1 здесь состоялся в 1963 году, а трасса вернулась в календарь чемпионата в 2015 году.

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