墨西哥城大奖赛组织方表示，他们希望每年举办一站一级方程式赛事，并不支持与另一条赛道轮换举行比赛的方案。墨西哥首都举办该赛事的现行合同有效期至2028年，The Rio Times报道。

组织方立场

墨西哥城大奖赛首席执行官费德里科·冈萨雷斯·孔佩安10月21日对墨西哥媒体表示，每两年举办一次分站赛将使物流工作更加复杂。他说，负责组织比赛的团队全年都在工作。

组织方预计将在2026年底或2027年初与一级方程式首席执行官斯特法诺·多梅尼卡利举行谈判。冈萨雷斯·孔佩安对协议续签表示有信心，但新合同尚未签署。

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赛历中的轮换分站

一级方程式已在欧洲采用轮换举办比赛的制度。巴塞罗那和比利时的斯帕-弗朗科尔尚赛道将在2028年至2032年期间共享赛历中的一个席位：巴塞罗那将在偶数年举办分站赛，斯帕则在奇数年举办。

2026年墨西哥城大奖赛计划于10月30日至11月1日在罗德里格斯兄弟赛道举行。该比赛将成为赛季第19站。根据Canaco-CDMX商会的估算，该赛事可带来222.28亿墨西哥比索的经济活动，约合12亿美元。这是商会的预测，而非最终财务结果。

墨西哥城赛道全长4.304公里，位于海拔超过2公里的高地。首届一级方程式大奖赛于1963年在此举行，该赛道于2015年重返锦标赛赛历。

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