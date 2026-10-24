Організатори Гран-прі Мехіко відкинули ідею чергування гонок — The Rio Times

Організатори Гран-прі Мехіко заявили, що хочуть проводити етап Формули-1 щороку та не підтримують варіант, за якого гонка відбуватиметься почергово з іншим автодромом. Чинний контракт на проведення перегонів у столиці Мексики діє до 2028 року, повідомляє The Rio Times.

Позиція організаторів

Генеральний директор Гран-прі Мехіко Федеріко Гонсалес Компеан 21 жовтня сказав мексиканським медіа, що проведення етапу раз на два роки ускладнило б логістику. За його словами, команда, відповідальна за організацію змагання, працює протягом усього року.

Організатори очікують на переговори з генеральним директором Формули-1 Стефано Доменікалі наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Гонсалес Компеан висловив упевненість у продовженні угоди, однак новий контракт поки що не підписано.

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Черговість етапів у календарі

Формула-1 уже застосовує систему почергового проведення перегонів в Європі. Барселона та бельгійський Спа-Франкоршам мають ділити одну позицію в календарі з 2028 до 2032 року: Барселона прийматиме етапи у парні роки, а Спа — у непарні.

Гран-прі Мехіко 2026 року запланований на 30 жовтня — 1 листопада на автодромі імені братів Родрігес. Гонка має стати 19-м етапом сезону. За оцінкою торгової палати Canaco-CDMX, змагання може забезпечити економічну активність на 22,228 млрд мексиканських песо, або близько 1,2 млрд доларів. Це прогноз палати, а не підсумковий фінансовий результат.

Автодром у Мехіко має довжину 4,304 км і розташований на висоті понад 2 км над рівнем моря. Перший Гран-прі Формули-1 тут відбувся 1963 року, а до календаря чемпіонату траса повернулася у 2015 році.

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