Organizatorzy Grand Prix Meksyku oświadczyli, że chcą organizować rundę Formuły 1 co roku i nie popierają wariantu, w którym wyścig odbywałby się naprzemiennie z innym torem. Obecny kontrakt na organizację wyścigu w stolicy Meksyku obowiązuje do 2028 roku, informuje The Rio Times.

Stanowisko organizatorów

Dyrektor generalny Grand Prix Meksyku Federico González Compeán powiedział 21 października meksykańskim mediom, że organizowanie rundy raz na dwa lata skomplikowałoby logistykę. Jak zaznaczył, zespół odpowiedzialny za organizację zawodów pracuje przez cały rok.

Organizatorzy oczekują rozmów z dyrektorem generalnym Formuły 1 Stefano Domenicalim pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. González Compeán wyraził przekonanie, że umowa zostanie przedłużona, jednak nowy kontrakt nie został jeszcze podpisany.

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Naprzemienność rund w kalendarzu

Formuła 1 już stosuje w Europie system naprzemiennego organizowania wyścigów. Barcelona i belgijskie Spa-Francorchamps mają dzielić jedno miejsce w kalendarzu od 2028 do 2032 roku: Barcelona będzie gościć rundy w latach parzystych, a Spa — w nieparzystych.

Grand Prix Meksyku 2026 zaplanowano na 30 października–1 listopada na torze Autódromo Hermanos Rodríguez. Wyścig ma być 19. rundą sezonu. Według szacunku izby handlowej Canaco-CDMX zawody mogą zapewnić aktywność gospodarczą o wartości 22,228 mld pesos meksykańskich, czyli około 1,2 mld dolarów. Jest to prognoza izby, a nie końcowy wynik finansowy.

Tor w Meksyku ma długość 4,304 km i leży na wysokości ponad 2 km nad poziomem morza. Pierwsze Grand Prix Formuły 1 odbyło się tam w 1963 roku, a tor powrócił do kalendarza mistrzostw w 2015 roku.

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