Stormers победили Scarlets 52:40 в Кейптауне — TimesLIVE

Регбийный клуб Stormers победил Scarlets со счетом 52:40 в матче United Rugby Championship в Кейптауне, ЮАР. После первого тайма хозяева вели 33:14, однако за 15 минут до окончания игры счет сравнялся — 40:40, сообщает TimesLIVE.

14 попыток на две команды

Stormers занесли восемь попыток, Scarlets — шесть. Хозяева получили бонусное очко за попытки уже на 33-й минуте. Флай-хав Stormers Саша Файнберг-Мнгомезулу реализовал шесть из восьми попыток и в первом тайме отдал результативную передачу скрам-хаву Хершелу Янтьесу.

Флай-хав сборной ЮАР U20 Якин Ахмед занес попытку на 75-й минуте, после которой шестая реализация Файнберга-Мнгомезулу сделала счет 47:40. На 79-й минуте Ахмед занес вторую попытку и окончательно обеспечил хозяевам победу.

Камбэк Scarlets и игра в защите

Во втором тайме Scarlets отыграли отставание. Их внешний центр Джо Робертс оформил хет-трик к 65-й минуте. Файнберг-Мнгомезулу также выполнил захват, который не позволил вингеру Scarlets Максу Пейджу занести третью подряд попытку своей команды в начале второй половины.

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Scarlets совершили 21 прорыв линии обороны соперника против 15 у Stormers. Показатель успешных захватов у обеих команд был ниже 70%. У Stormers этот показатель составил 68%, команда не выполнила 29 захватов.

В первом тайме Stormers не допустили ни одного нарушения, за которое назначается штрафной, а за 83 минуты игры имели лишь одно такое нарушение. Последние 23 минуты матча схватки проводились без борьбы.

Награды и следующий матч

Капитан Stormers Пол де Вилье был признан лучшим среди форвардов команды, а Янтьес, который впервые вышел в стартовом составе, стал игроком матча. На следующей неделе Stormers сыграют в Кейптауне против Ulster.

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