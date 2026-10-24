Stormers pokonali Scarlets 52:40 w Kapsztadzie — TimesLIVE

Klub rugby Stormers pokonał Scarlets 52:40 w meczu United Rugby Championship w Kapsztadzie w RPA. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 33:14, jednak 15 minut przed końcem spotkania wynik został wyrównany — 40:40, informuje TimesLIVE.

14 przyłożeń obu drużyn

Stormers zdobyli osiem przyłożeń, a Scarlets — sześć. Gospodarze wywalczyli punkt bonusowy za przyłożenia już w 33. minucie. Łącznik ataku Stormers Sacha Feinberg-Mngomezulu wykorzystał sześć z ośmiu przyłożeń i w pierwszej połowie zaliczył asystę przy przyłożeniu młynarza Herschela Jantjiesa.

Łącznik ataku reprezentacji RPA U20 Yaqeen Ahmed zdobył przyłożenie w 75. minucie, po którym szóste podwyższenie Feinberga-Mngomezulu ustaliło wynik na 47:40. W 79. minucie Ahmed zdobył drugie przyłożenie i ostatecznie zapewnił gospodarzom zwycięstwo.

Powrót Scarlets i gra w obronie

W drugiej połowie Scarlets odrobili straty. Ich środkowy ataku Joe Roberts skompletował hat-tricka do 65. minuty. Feinberg-Mngomezulu wykonał także szarżę, która nie pozwoliła skrzydłowemu Scarlets Macowi Page'owi zdobyć trzeciego z rzędu przyłożenia jego zespołu na początku drugiej połowy.

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Scarlets dokonali 21 przełamań linii obrony rywala wobec 15 Stormers. Skuteczność szarż w obu zespołach wyniosła mniej niż 70%. W przypadku Stormers wskaźnik ten wyniósł 68%, a zespół nie wykonał 29 szarż.

W pierwszej połowie Stormers nie popełnili żadnego przewinienia skutkującego rzutem karnym, a w 83 minutach gry mieli tylko jedno takie przewinienie. Przez ostatnie 23 minuty meczu młyny były rozgrywane bez rywalizacji.

Wyróżnienia i następny mecz

Kapitan Stormers Paul de Villiers został uznany za najlepszego zawodnika formacji młyna swojej drużyny, a Jantjies, który po raz pierwszy wyszedł w podstawowym składzie, został zawodnikiem meczu. W przyszłym tygodniu Stormers zagrają w Kapsztadzie z Ulsterem.

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