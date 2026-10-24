Stormers在开普敦以52:40击败Scarlets——TimesLIVE

橄榄球俱乐部Stormers在南非开普敦举行的联合橄榄球锦标赛比赛中以52:40击败Scarlets。上半场结束后，主队以33:14领先，但比赛结束前15分钟比分被追平为40:40，TimesLIVE报道。

两队合计14次达阵

Stormers完成八次达阵，Scarlets完成六次。主队早在第33分钟就拿到达阵奖励分。Stormers的司令中场萨沙·范伯格-姆戈梅祖卢八次达阵中成功加罚六次，并在上半场助攻半卫赫舍尔·扬切斯得分。

南非U20国家队司令中场亚金·艾哈迈德在第75分钟达阵，范伯格-姆戈梅祖卢第六次加罚成功后，比分变为47:40。第79分钟，艾哈迈德完成个人第二次达阵，最终确保主队获胜。

Scarlets的反扑与防守表现

Scarlets在下半场追回了落后分差。该队外侧中锋乔·罗伯茨在第65分钟前完成帽子戏法。范伯格-姆戈梅祖卢还完成一次擒抱，阻止Scarlets边锋马克斯·佩奇在下半场开始阶段完成本队连续第三次达阵。

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Scarlets完成了21次突破对手防线，而Stormers为15次。两队的成功擒抱率均低于70%。Stormers的这一数据为68%，球队有29次擒抱未能完成。

Stormers在上半场没有出现一次会被判罚点球的犯规，在83分钟比赛时间内仅有一次此类犯规。比赛最后23分钟的争球在无对抗状态下进行。

奖项与下一场比赛

Stormers队长保罗·德维利尔被评为队内最佳前锋，而首次进入首发阵容的扬切斯当选全场最佳球员。下周，Stormers将在开普敦迎战Ulster。

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