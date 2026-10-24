沙特车手穆罕默德·阿拉比在沙特阿拉伯艾哈萨举行的2026年Saudi Toyota Drift Championship第二站比赛中夺得职业组冠军。阿曼车手艾哈迈德·阿姆里获得第二名，优素福·巴胡韦尔特排名第三。据Asharq Al-Awsat报道，第二站的结果改变了第一站后的格局；第一站由阿姆里夺冠，领先于阿拉比。

其他组别的成绩

在半职业组中，法哈德·本·鲁拜获得第一名，苏丹·阿基利位列第二，沙特·阿巴西获得第三名。业余组冠军由卡斯瓦拉·哈曼获得，其后依次为阿米尔·阿基利和奥萨马·阿西里。

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决赛将在吉达举行

共有47名车手参加了艾哈萨的比赛：职业组19人、半职业组19人、业余组9人。该站比赛在沙特汽车和摩托车运动联合会的监督下举行，由Bakhashab Motorsport与Jameel Motorsport合作组织。

锦标赛第三站也是最后一站将于11月26日和27日在吉达举行，届时将决出三个组别的2026年冠军。阿拉比和阿姆里将在那里争夺职业组冠军。

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