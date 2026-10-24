Saudyjski kierowca Mohammed Al-Arabi wygrał kategorię profesjonalną drugiej rundy mistrzostw Saudi Toyota Drift Championship 2026, która odbyła się w Al-Ahsie w Arabii Saudyjskiej. Drugie miejsce zajął Omańczyk Ahmed Al-Amri, a trzeci był Yousef Bakhuwairth. Jak podaje Asharq Al-Awsat, wynik drugiej rundy zmienił układ sił po pierwszej, którą wygrał Al-Amri przed Al-Arabim.

Wyniki w innych kategoriach

W kategorii półprofesjonalnej pierwsze miejsce zajął Fahad bin Rubai, drugi był Sultan Al-Aqili, a trzeci Saud Al-Abbasi. W kategorii amatorskiej zwyciężył Kaswara Hammam. Za nim uplasowali się Amir Al-Aqili i Osama Al-Asiri.

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Finał odbędzie się w Dżuddzie

W zawodach w Al-Ahsie uczestniczyło 47 kierowców: 19 w kategorii profesjonalnej, 19 w półprofesjonalnej i dziewięciu w amatorskiej. Runda odbyła się pod nadzorem Saudyjskiej Federacji Sportów Samochodowych i Motocyklowych, a jej organizacją zajęła się Bakhashab Motorsport we współpracy z Jameel Motorsport.

Trzecia i finałowa runda mistrzostw, podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy 2026 roku we wszystkich trzech kategoriach, jest zaplanowana w Dżuddzie na 26 i 27 listopada. To właśnie tam Al-Arabi i Al-Amri wyłonią mistrza w kategorii profesjonalnej.

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