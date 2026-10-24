Женская сборная Польши по гандболу 24 октября в Катовице, Польша, победила Исландию со счетом 35:34 в товарищеском матче. Встреча стала последней проверкой польской команды перед чемпионатом Европы, сообщает Interia Sport.

Преимущество в один мяч после первого тайма

Первый тайм завершился со счетом 21:20 в пользу польской команды. В дебюте ни одной из сборных не удалось оторваться в счете: после десяти минут Исландия вела 7:6, а затем польская команда сравняла счет — 10:10. В конце первой половины хозяйки имели численное преимущество, однако существенно увеличить отрыв не смогли.

Самой результативной игроком польской команды стала Магда Бальсам, забросившая 10 мячей. Она реализовала все восемь семиметровых бросков своей сборной. Дария Михалак отметилась шестью голами, а Каролина Коханяк — пятью.

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Решающая концовка матча

В начале второго тайма исландки вышли вперед, а в середине половины вели 29:27. Польская команда сравняла счет, в том числе после отраженного Адрианной Плачек семиметрового броска. За десять минут до окончания матча хозяйки повели 33:31, а затем увеличили преимущество до 34:32.

Последний мяч Польши на 60-й минуте забросила Катажина Цыган. Исландия ответила голом Йенсдоттир, однако сравнять счет не успела. Ранее в контрольных матчах польки уступили Словении 25:27 и Чехии 28:29, а также победили Норвегию 32:30.

Чемпионат Европы начнется в начале декабря. На первом этапе турнира сборная Польши сыграет против Франции, Украины и Фарерских островов. Эти матчи запланированы на арене «Сподек» в Катовице.

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