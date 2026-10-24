10月24日，波兰女子手球队在波兰卡托维兹举行的一场友谊赛中以35:34战胜冰岛。这场比赛是波兰队在欧洲锦标赛前的最后一次检验，Interia Sport报道。

上半场以一球优势领先

上半场结束时，波兰队以21:20领先。比赛开局阶段，两队均未能拉开比分：十分钟后，冰岛以7:6领先，随后波兰队将比分扳为10:10。上半场末段，主队拥有人数优势，但未能显著扩大领先优势。

波兰队得分最高的球员是马格达·巴尔萨姆，她攻入10球。她罚进了本队全部八个七米球。达莉娅·米哈拉克打进6球，卡罗利娜·科哈尼亚克打进5球。

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比赛的决定性收官阶段

下半场开始时，冰岛队取得领先，并在下半场中段以29:27领先。波兰队追平比分，其中包括阿德里安娜·普瓦切克扑出一次七米球之后。比赛结束前十分钟，主队以33:31领先，随后将优势扩大至34:32。

卡塔日娜·齐甘在第60分钟打进波兰队最后一球。冰岛队凭借延斯多蒂尔的进球作出回应，但未能及时扳平比分。此前在热身赛中，波兰队以25:27负于斯洛文尼亚、以28:29负于捷克，同时以32:30战胜挪威。

欧洲锦标赛将于12月初开幕。在赛事第一阶段，波兰队将对阵法国、乌克兰和法罗群岛。这些比赛计划在卡托维兹的“斯波德克”体育馆举行。

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