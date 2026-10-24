Reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej 24 października w Katowicach pokonała Islandię 35:34 w meczu towarzyskim. Spotkanie było ostatnim sprawdzianem polskiej drużyny przed mistrzostwami Europy, informuje Interia Sport.

Przewaga jednej bramki po pierwszej połowie

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 21:20 dla Polek. Na początku żadnej z reprezentacji nie udało się odskoczyć: po dziesięciu minutach Islandia prowadziła 7:6, a później polska drużyna wyrównała na 10:10. Pod koniec pierwszej połowy gospodynie miały przewagę liczebną, lecz nie zdołały znacząco powiększyć prowadzenia.

Najskuteczniejszą zawodniczką polskiej drużyny była Magda Balsam, która zdobyła 10 bramek. Wykorzystała wszystkie osiem rzutów z siedmiu metrów swojej reprezentacji. Daria Michalak zdobyła sześć goli, a Karolina Kochaniak — pięć.

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Decydująca końcówka meczu

Na początku drugiej połowy Islandki wyszły na prowadzenie, a w jej połowie prowadziły 29:27. Polska drużyna wyrównała, między innymi po obronionym przez Adriannę Płaczek rzucie z siedmiu metrów. Dziesięć minut przed końcem meczu gospodynie objęły prowadzenie 33:31, a później powiększyły je do 34:32.

Ostatnią bramkę dla Polski w 60. minucie zdobyła Katarzyna Cygan. Islandia odpowiedziała golem Jensdóttir, ale nie zdążyła wyrównać. Wcześniej w meczach kontrolnych Polki przegrały ze Słowenią 25:27 i Czechami 28:29, a także pokonały Norwegię 32:30.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się na początku grudnia. W pierwszym etapie turnieju reprezentacja Polski zagra z Francją, Ukrainą i Wyspami Owczymi. Mecze te zaplanowano w hali Spodek w Katowicach.

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