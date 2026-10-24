Бразильский футболист Роналдиньо 15 ноября сыграет за итальянский клуб «Равенна» в матче дерби против «Форли». Игра пройдет на стадионе «Бруно Бенелли» в Равенне и начнется в 17:30 по местному времени, сообщает Anadolu Agency.

Возвращение на поле

В клубе заявили, что бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии присоединится к команде «Равенны» на матч с местными соперниками. Президент клуба Алессандро Чиприани впервые сообщил о планах возвращения Роналдиньо в футбол в июне в Майами.

20 августа бразилец также встретился с болельщиками в Марина-ди-Равенне, что усилило предположения о его возвращении на поле.

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Достижения футболиста

Роналдиньо выиграл чемпионат мира 2002 года в составе Бразилии и получил «Золотой мяч» в 2005 году. В его активе также победа в Лиге чемпионов и два титула чемпиона Испании с «Барселоной».

«Равенна» сообщила, что дополнительную информацию о продаже билетов на матч 15 ноября опубликует через официальные каналы клуба.

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