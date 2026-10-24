Brazylijski piłkarz Ronaldinho 15 listopada zagra w barwach włoskiego klubu Ravenna w meczu derbowym przeciwko Forlì. Spotkanie odbędzie się na stadionie Bruno Benelli w Rawennie i rozpocznie się o godz. 17:30 czasu lokalnego, poinformowała Anadolu Agency.

Powrót na boisko

Klub oświadczył, że były zawodnik Barcelony i reprezentacji Brazylii dołączy do drużyny Ravenny na mecz z lokalnymi rywalami. Prezydent klubu Alessandro Cipriani po raz pierwszy poinformował o planach powrotu Ronaldinho do futbolu w czerwcu w Miami.

20 sierpnia Brazylijczyk spotkał się także z kibicami w Marina di Ravenna, co nasiliło spekulacje na temat jego powrotu na boisko.

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Osiągnięcia piłkarza

Ronaldinho zdobył z Brazylią mistrzostwo świata w 2002 roku oraz otrzymał Złotą Piłkę w 2005 roku. W jego dorobku są także zwycięstwo w Lidze Mistrzów i dwa tytuły mistrza Hiszpanii z Barceloną.

Ravenna poinformowała, że dodatkowe informacje o sprzedaży biletów na mecz 15 listopada opublikuje za pośrednictwem oficjalnych kanałów klubu.

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