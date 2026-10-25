Tenisistka Jelena Rybakina wygrała turniej WTA 500 w chińskim Ningbo, pokonując w finale reprezentantkę Kanady Leylah Fernandez 6:2, 6:2. Mecz trwał 76 minut. Rybakina obroniła tytuł, który zdobyła w tych zawodach rok wcześniej.

Przełom w pierwszym secie

Fernandez rozpoczęła mecz od serwisu i na początku spotkania miała dwa break pointy, aby objąć prowadzenie 2:0. Rybakina utrzymała jednak podanie, a w piątym gemie wykorzystała własną szansę na przełamanie. Po tym tenisistka z Kazachstanu nie oddała rywalce ani jednego gema do końca partii i wygrała ją 6:2.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drugi tytuł z rzędu

W drugim secie Rybakina przełamała rywalkę już w trzecim gemie. Fernandez miała dwie okazje, aby wyrównać na 2:2, jednak długi gem zakończył się na korzyść liderki światowego rankingu. Kanadyjka później wygrała jeszcze jednego gema, ale Rybakina zaliczyła kolejne przełamanie i zakończyła mecz przy własnym serwisie przy stanie 5:2.

Jak informuje Interia Sport, w nieoficjalnym rankingu WTA Race Rybakina wyprzedza Arynę Sabalenkę o 1442 punkty. Sabalenka ma zagrać już tylko w WTA Finals, gdzie można zdobyć maksymalnie 1500 punktów, podczas gdy Rybakina planuje wystąpić w przyszłym tygodniu w turnieju WTA 500 w Tokio.

Czytaj nas na